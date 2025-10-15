به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پس از نمایش نسخه سینمایی «اشک هور» در جشنواره فیلم فجر، حالا تلویزیون با «پسران هور» روایتی تازه و متفاوت از حماسه قرارگاه سری نصرت و فرمانده آن شهید علی هاشمی را به تصویر می‌کشد؛ روایتی که نه بازسازی فیلم، بلکه نگاهی نو به یکی از ناشناخته‌ترین جبهه‌های دفاع مقدس است.

آقای رضا سامری، بازیگر نقش علی هاشمی در این مجموعه با حضور در استودیو شبکه خبر در خصوص پیشنهاد این نقش گفت: گروه به دنبال یک بازیگری می‌گشت که شباهت‌هایی به شخصیت علی هاشمی داشته باشد، و یک تجربه‌ای هم در کار بازیگری داشته باشد یکی از دوستان که قبلا از من تئاتر دیده بود من را به دفتر برای یک نقش کوتاهی دعوت کردند، و چون قدری هم به علی هاشمی شباهت داشتم، تست دادم و برای نقش این شهید بزرگوار به گروه اضافه شدم.

وی درباره نزدیکی به نقش هم گفت: یک سری اطلاعاتی درباره شخصیت علی هاشمی خواندم و یک سری تحقیقات میدانی که به همراه گروه انجام دادیم و یک سری پژوهش‌ها موجب شد که من به نقش نزدیک‌تر شوم، کلا بازی کردن در نقش‌هایی این چنین سختی‌هایی دارد، چون باید شخصیت را بشناسیم، تجسم کنیم و در کار تاثیر بگذاریم.

سامری درباره چالش‌های این نقش گفت: کل این یک سال از لحاظ بازیگری برای من یک چالش بود، چالش این که من خودم دوست داشتم که کار کنم و اتفاق افتاد و من ترس از این داشتم که نتوانم این قهرمان ملی را آنطور که باید به تصویر بکشم، چرا که این قهرمان یک سری طرفدار دارد که می‌داند این قهرمان چه کار‌هایی انجام داده و این مسئولیت کار را برای من خیلی سخت تر می‌کرد، چالش ما در کار سختی کار بود که روی آب تصویربرداری می‌شد که این هم سختی‌های خودش را داشت.

سامری درباره کارگردانی هم گفت: آقای جعفری کارگردان خوب این سریال به بازیگران و همه عوامل برنامه حس اطمینان می‌داد که به خودت در کار اعتماد داشته باشی، اقای جعفری در این یک سال خیلی به من کمک کردند که به خودم اعتماد کنم و نقش را به درستی ایفا کنم.

بازیگر سریال پسران هور در باره تجربه بازیگری مقابل خانم افشار گفت: خانم افشار در کار برای من مثل یک معلم بود و ایشان یک بازیگر خوب برای گروه بود و باعث افتخار من است که در کنار ایشان بازی کردم.

وی درباره نسخه سینمایی این مجموعه گفت: فرایند سینمایی با سریال متفاوت است، در نسخه سینمایی تمرکز روی انتظار مادر و پیدا شدن علی هاشمی است اما در سریال از چگونگی شکل گیری قرارگاه نصرت کار می شود و در سریال جزئیات به نسبت سینما خیلی بیشتر است و خود من هم سریال را از نسخه سینمایی بیشتر دوست دارم.

سامری درباره واکنش خانواده شهید هاشمی گفت: دو روز بعد از فیلمبرداری خانواده شهید سر صحنه حاضر شدند و من هم با لباس فرماندهی آنجا بودم که یک درامی شکل گرفت و زمانی که من را دیدند دختر و پسر شهید به خاطر شباهت و بعضی رفتارهایی که شبیه این شهید بود، خیلی متاثر شدند.

وی در پایان درباره مهمترین تجربه بازیگری خود گفت: این یکسال برای من همان باوری است که در گذشته داشتم که من بالاخره یک روزی نقش اصلی یک فیلم سینمایی و سریال را بازی می‌کنم و به این فکر می‌کنم که یک روز آینده دار سینما باشم و فکر می‌کنم که می‌شود و این اتفاق می‌افتد.