در هفت ماه گذشته

جمع اوری بیش از ۷ میلیارد زکات در انار

مسئول زکات شهرستان انار گفت:زکات جمع آوری شده در زمینه درمان.جهیزیه،ساخت و ساز و در حوزه های فرهنگی هزینه می شود.