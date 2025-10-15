پخش زنده
مسئول زکات شهرستان انار گفت:زکات جمع آوری شده در زمینه درمان.جهیزیه،ساخت و ساز و در حوزه های فرهنگی هزینه می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،کشاورزان شهرستان انار هرساله با آغاز فصل برداشت محصول پسته خود مقداری از محصول خود را جدا کرده وبه امر زکات مستحبی پرداخت می کنند
حجت الاسلام علیدادی سلیمانی امام جمعه ومسئول زکات شهرستان انار گفت مردم شهرستان انار همانگونه که به مسائل دینی ومذهبی توجه وعنایت دارند نسبت به زکات هم توجه ویژه وخاصی دارند وامسال هم در فصل برداشت پسته زکات مستحبی پسته خود رامی پردازند