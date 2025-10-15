پخش زنده
مجید الهیان به مناسبت روز عصای سفید ازهمکاران نابینای دادگستری گیلان تقدیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مجید الهیان رئیس کل دادگستری استان به مناسبت فرارسیدن روز جهانی نابینایان (عصای سفید) در دیداری صمیمی با همکاران نابینای این اداره کل، از زحمات و خدمات صادقانه آنان تقدیر کرد.
مجید الهیان رئیس کل دادگستری استان در این دیدار گفت: شما عزیزان با وجود تمامی محدودیتها، با عزمی راسخ و ارادهای مثالزدنی در مسیر خدمت به نظام قضایی گام نهادهاید و الگویی برای همه همکاران در عرصه تلاش و مسئولیتپذیری هستید.
وی بر ضرورت فراهم آوردن بسترهای لازم برای توانمندسازی هرچه بیشتر این همکاران تأکید کرد و افزود: دادگستری استان تمامی تلاش خود را به کار خواهد بست تا با ایجاد محیطی فراگیر و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز، نقشآفرینی هرچه بهتر این عزیزان در عرصههای مختلف اداری و قضایی را ممکن سازد.
در ادامه این مراسم، همکاران نابینای دادگستری استان به بیان نکته نظرات، دغدغهها و پیشنهادات خود در راستای بهبود فرآیندهای کاری و رفع موانع پیش رو پرداختند و رئیس کل دادگستری استان، با اهدای هدایایی از زحمات این همکاران قدردانی کرد.