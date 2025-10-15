به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی در راستای تشویق، ترغیب و توسعه فرهنگ کتاب خوانی در میان آحاد جامعه به ویژه زائران و گردشگران و نیز کودکان و نوجوانان مهمان واحد‌های اقامتی بوم‌گردی و سنتی، طرح «کتاب در سفر» را با مشارکت اداره کل امور کتابخانه‌ها و جامعه حرفه‌ای بوم‌گردی‌های خراسان رضوی تهیه کرده است.

محمد رکنی ادامه داد: در این طرح ایجاد قفسه کتاب همراه با تهیه کتاب‌های حوزه گردشگری، تاریخی و ادبیات برای مهمانان اقامتگاه‌های سنتی و بوم‌گردی در دستور کار قرار گرفته است.

او تصریح کرد: این اقدام با هدف تبدیل تاسیسات گردشگری به مراکز فرهنگی و پر کردن صحیح اوقات فراغت مهمانان در زمان اقامت راه اندازی و انجام خواهد شد.

وی اظهار کرد: در قفسه‌های یاد شده، کتاب‌هایی به زبان‌های رایج دنیا از جمله فارسی، عربی، انگلیسی و تولیدات فرهنگی و راهنمای گردشگری قرار داده می‌شود.

معاون گردشگری خراسان رضوی گفت: در مرحله نخست این طرح ابتکاری، تعداد ۱۲ قفسه کتابخانه‌ای تهیه و به واحد‌های اقامتی بوم گردی و سنتی تحویل خواهد شد.

رکنی افزود: مرحله آزمایشی طرح آغاز شده است و این طرح از ۲۴ آبان، هم‌زمان با روز کتاب و کتابخوانی، به صورت رسمی فعال خواهد شد.

ابن مسئول یادآور شد: خراسان رضوی با ۲۳۰ واحد اقامتگاه سنتی و بوم‌گردی، یکی از استان‌های دارای بیشترین واحد‌های اقامتی در سطح کشور با خیل عظیمی از گردشگران و زائران داخلی و خارجی است.