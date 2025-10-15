رکابزنی دوچرخه سوار اردبیلی از مشهد تا زاهدان با شعار حمایت از مهدیه اسفندیاری
دوچرخه سوار اردبیلی با هدف حمایت از مهدیه اسفندیاری بانوی زندانی در فرانسه سفر خود را از مشهد به زاهدان آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، حافظ صادقی، بازنشسته مرکز صیانت وحفاظت سازمان صدا وسیما، در راستای حمایت از مردممظلوم غزه و جبهه مقاومت، سفر هفت مرحله ای را به دور ایران برنامه ریزی کرده است که در مرحله ششم با شعار «انا علی العهد - مهدیه دختر ایران - حقوق ضد بشر غربی» مسیر مشهد تا زاهدان را رکاب میزند.
وی در مرحله اول ، فاصله مشهد اردبیل را با شعار زنده نگه داشتن یاد وخاطره شهید سید حسن نصرالله و شهدای مقاومت ،در مرحله دوم،یادمان شهدای شلمچه تا بندر عباس را با شعار خلیج همیشه فارس و جزایر سه گانه ایرانی، در مرحله سوم، اردبیل تا خرمشهر را با شعار انا علی العهد مقاومت زنده است و باید زنده بماند، در مرحله چهارم ، اردبیل تا مهران را با شعار انا علی العهد تا اخر ایستادهایمو بیچاره خواهید شد ، و در مرحله پنجم ،زنجان قزوین البرز تهران قم اصفهان شهرکرد شیراز یاسوج با شعار انا علی العهد تاپای جان برای ایران امام رضا پیموده است .
وی در مرحله هفتم نیز مسیر اصفهان تا مزار حاج قاسم در کرمان را با شعار «سرباز امام رضا سرباز وطن» رکاب خواهد زد.