به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، حافظ صادقی، بازنشسته مرکز صیانت و‌حفاظت سازمان صدا وسیما، در راستای حمایت از مردم‌مظلوم غزه و جبهه مقاومت، سفر هفت مرحله ای را به دور ایران برنامه ریزی کرده است که در مرحله ششم با شعار «انا علی العهد - مهدیه دختر ایران - حقوق ضد بشر غربی» مسیر مشهد تا زاهدان را رکاب می‌زند.

وی در مرحله اول ، فاصله مشهد اردبیل را با شعار زنده نگه داشتن یاد و‌خاطره شهید سید حسن نصرالله و شهدای مقاومت ،در مرحله دوم،یادمان شهدای شلمچه تا بندر عباس را با شعار خلیج همیشه فارس و جزایر سه گانه ایرانی، در مرحله سوم‌، اردبیل تا خرمشهر را با شعار انا علی العهد مقاومت زنده است و باید زنده بماند، در مرحله چهارم ، اردبیل تا مهران را با شعار انا علی العهد تا اخر ایستاده‌ایم‌و بیچاره خواهید شد ، و در مرحله پنجم ،زنجان قزوین البرز تهران قم اصفهان شهرکرد شیراز یاسوج با شعار انا علی العهد تاپای جان برای ایران امام رضا پیموده است .

وی در مرحله هفتم نیز مسیر اصفهان تا مزار حاج قاسم در کرمان را با شعار «سرباز امام رضا سرباز وطن» رکاب خواهد زد.