خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ متن پیام تسلیت «احمد کرمی» استاندار ایلام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا الله و انا الیه راجعون

درگذشت غم‌انگیز زنده یاد روح‌ اله اکبری مستندساز برجسته و متعهد استان ایلام موجب اندوه و تالم خاطر فراوان گردید.

اینجانب مصیبت درگذشت این هنرمند برجسته، کارگردان و مستندساز چندین اثار فاخر و ماندگار در حوزه هنری را به خانواده داغدار ایشان، جامعه بزرگ هنری و رسانه‌ای استان، صدا و سیما و تمامی بازماندگان تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و همجواری با صالحان و برای عموم بازماندگان معزز صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

«احمد کرمی»

استاندار ایلام