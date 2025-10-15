پیام تسلیت استاندار ایلام در پی درگذشت مستندساز متعهد استان
استاندار ایلام در پیامی درگذشت نابهنگام «روح اله اکبری» مستندساز برجسته و متعهد استان را تسلیت گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم
انا الله و انا الیه راجعون
درگذشت غمانگیز زنده یاد روح اله اکبری مستندساز برجسته و متعهد استان ایلام موجب اندوه و تالم خاطر فراوان گردید.
اینجانب مصیبت درگذشت این هنرمند برجسته، کارگردان و مستندساز چندین اثار فاخر و ماندگار در حوزه هنری را به خانواده داغدار ایشان، جامعه بزرگ هنری و رسانهای استان، صدا و سیما و تمامی بازماندگان تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و همجواری با صالحان و برای عموم بازماندگان معزز صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
«احمد کرمی»
استاندار ایلام