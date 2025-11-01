میدان امیر چخماق یزد

میدان امیر چخماق یکی از معروفترین جادبههای گردشگری یزد و از میدانهای تاریخی کشور است که در بافت قدیمی این شهر همچون نگینی میدرخشد. مجموعه میدان امیرچخماق یزد از بخشهای مختلفی از جمله تکیه، بازار، مسجد، آبانبار و بقعه تشکیل شده است. جذابترین بخش این میدان، بنای سه طبقه تکیه آن است که پیش از هر جاذبه دیگری چشم گردشگران را به خود خیره میکند. کاروانسرای شعبان در ضلع شمالی میدان و حمام و کاروانسرای بافتیها در غرب تکیه امیر چخماق از دیگر جاذبههای این مجموعه هستند. در مقابل تکیه نیز حوض بزرگی با فواره و چند مجسمه خودنمایی میکند که به نقش و اهمیت آب و فرهنگ سقایی اشاره دارد. یکی از نمونههای دیدنی نخلهای ایران موسوم به نخل حیدریها در میدان امیر چخماق قرار دارد. گفته میشود که قدمت این نخل به سال ۱۲۲۹ هجری قمری (۱۱۹۳ هجری شمسی) در دوره صفوی برمیگردد. امیرجلالالدین چخماق، از سرداران و امرای شاهرخ تیموری در سده ۸ خورشیدی زمانی که حاکم یزد بود، مجموعهای متشکل از تکیه، میدان، حمام عمومی، کاروانسراها، خانقاه، قناتخانه و چاه آب سرد را ساخت تا یزد را رونق بخشد. تکیه امیر چخماق در سال ۱۳۳۰ و مسجد امیرچخماق در سال ۱۳۴۱ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیدند.
عکاس :آزاده عزیزیان
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ - ۰۷:۰۷