مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌ شرقی خبر داد: دیدار تیم‌های تراکتور و پرسپولیس در استادیوم یادگار امام و بدون تماشاگر برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حبیب مقصودی با اشاره به وضعیت خوب چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز گفت: به درخواست باشگاه تراکتور، بازی بدون تماشاگر این تیم مقابل پرسپولیس روز هشتم آبان‌ماه ساعت ۱۸ در این ورزشگاه برگزار خواهد شد.

وی افزود: چمن هیبریدی کاشته شده در این ورزشگاه برای بازی لیگ نخبگان آسیا هیچ مشکلی ندارد و کاشت دوم آن نیز با موفقیت انجام شده است. دیدار آسیایی تراکتور نیز ۱۲ آبان‌ برابر تیم پلیس عراق، به صورت ویژه با حضور هواداران برگزار می‌شود و آنها آماده میزبانی مطلوب خواهند بود.