استاندار یزد در سفر به شهرستان خاتم، از مهم‌ترین طرح عمرانی، صنعتی و درمانی این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی در بازدید از طرح راه هرات - هرابرجان گفت: با رفع مشکلات باقی‌مانده و تأمین اعتبارات استانی، این جاده به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد و قرار است در سفر بعدی به شهرستان، از این طرح بازدید شود.

وی افزود: در راستای توسعه گردشگری، تصمیم‌سازی مناسبی برای واگذاری مدیریت تفرجگاه سرچشمه نهر مسیح به یک مجموعه فعال محلی انجام و قول مساعد برای حمایت‌های مالی استانی به منظور تکمیل و راه‌اندازی این مجموعه داده شد.

استاندار یزد تصریح کرد: با توجه به موقعیت شهرستان خاتم به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید پسته در استان، بر لزوم توسعه و تنوع بخشی به واحد‌های فرآوری این محصول استراتژیک تأکید و قول حمایت‌های لازم داده شد.

بابایی ادامه داد: در پیگیری‌های مستمر، با معاون وزیر بهداشت گفت‌و‌گو شده و قول مساعد برای «مبادله موافقت نامه» اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریالی این طرح دریافت شد تا کار ساخت بیمارستان با شتاب بیشتری دنبال شود.

وی همچنین از واحد‌های صنعتی الیاف پلی پروپیلن در حال احداث بازدید کرد و افزود: این طرح، پیشرفت خوبی دارد و پیش‌بینی می‌شود که این واحد تا پایان سال جاری با ایجاد اشتغال قابل توجه، به بهره‌برداری برسد.

در ادامه این سفر، کارگروه توسعه شهرستان خاتم با حضور استاندار، فرماندار، امام جمعه و مدیران شهرستان و استان برگزار و مشکلات و پیشنهاد‌ها بررسی شد و مصوبات مثبتی برای تسریع در روند توسعه شهرستان خاتم به تصویب رسید.