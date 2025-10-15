مهدی زندیه وکیلی، استاندار مرکزی، در جلسه شورای استاندارد استان، بر اجرای سخت‌گیرانه استانداردها به عنوان ضامن ایمنی و سلامت عمومی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استان مرکزی، به عنوان یکی از کانون‌های صنعتی و جمعیتی کشور، همواره نیازمند رعایت دقیق موازین ایمنی و کیفیت در زیرساخت‌ها و تجهیزات حیاتی خود بوده است. در این راستا، استانداردسازی نه تنها یک الزام قانونی، بلکه یک تضمین اساسی برای حفظ جان و سلامت شهروندان محسوب می‌شود.

مهدی زندیه وکیلی، استاندار مرکزی در جلسه شورای استاندارد استان بر ضرورت گسترش فرهنگ اخذ استاندارد تاکید کردو گفت: گواهینامه استاندارد ضامن ایمنی و سلامت کالاها و خدمات است و تولید کنندگان،بهره برداران و مصرف کنندگان در خصوص کالاها،خدمات و محصولاتی که مستقیم با سلامت مردم در ارتباط است باید به اخذ استاندارد توجه کافی داشته باشند.

استاندار مرکزی اخذ گواهینامه استاندارد آسانسور را از اولویت ها دانست و گفت: در مرحله اول آسانسورهای فاقد استاندارد مراکز درمانی،مجتمع های تجاری و دستگاه های دولتی بعد از اخطار کتبی پلمب خواهند شد.

توجه به استاندارد موتورخانه ها،زمین های بازی پارک ها،شهربازی ها،مصالح ساختمانی بخصوص مصالح مورد استفاده در پروژه های عمرانی و ساختمان های در حال احداث از جمله موضوعات مورد بررسی و تصمیم گیری در شورای استاندارد استان بود.