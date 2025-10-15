پخش زنده
بزرگترین معدن رو باز خاک نسوز کشور و خاورمیانه با تولید سالانه یک میلیون تن خاک در شهرستان آباده قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سالانه حدود یک میلیون تن خاک نسوز در این معدن تولید میشود که به مصرف کارخانههای کاشی و سرامیک، صنایع نسوز، چینی بهداشتی و مقره سازی میرسد.
مساحت معدن حدود ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار است و بزرگترین معدن رو باز خاک نسوز کشور و خاورمیانه است که به دلیل کیفیت و تنوع خاک در جهان کم نظیر است.
معدن خاک نسوز استقلال آباده در فاصله ۲۸۵ کیلومتری شیراز و ۱۰ کیلومتری شمال شرقی شهر آباده قرار دارد.