وقوع تصادف در محور فیروزه به جاده نیشابور-سبزوار ، با یک کشته و یک مصدوم
سانحه رانندگی در محور فیروزه به حسن آباد سالار (جاده اصلی نیشابور-سبزوار)، یک کشته و یک مصدوم بجا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
مسئول آتش نشانی شهرداری فیروزه گفت: در ساعت ۱۱:۵۰دقیقه امروز، چهارشنبه، یک دستگاه وانت با یک دستگاه کامیون در محدوده روستای بحرود، تصادف کردند که در این سانحه، راننده وانت در دم جان سپرد.
محمود احمدآبادی افزود: علت حادثه، بی توجهی و حرکت وانت پیکان از فرعی به جاده اصلی بود که منجر به تصادف شد و راننده وانت در دم جان باخت و راننده کامیون که محبوس شده بود، با تلاش نیروهای آتش نشانی فیروزه رهاسازی و تحویل عوامل اورژانس شد.
