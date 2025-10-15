به گزارش پخبرگزاری صدا و سیما، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سازمان اداری و استخدامی کشور مخالف ایجاد هر نوع سامانه جدید در حوزه نشانی و موارد مشابه است.

وی افزود: ما اکنون سامانه املاک و اسکان را داریم که ممکن است یک‌سری ضعف‌هایی داشته باشد، اما می‌تواند در این زمینه کمک کند. همچنین سامانه‌ای در حوزه ثبت‌احوال داریم و ثبت اسناد نیز ورودی به این موضوع دارد. در حال حاضر چندین سامانه در این حوزه فعال هستند، بنابراین هیچ نیازی به ایجاد سامانه جدید وجود ندارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بعضاً در اخبار و حتی در صداوسیما پخش شد که سازمان اداری و استخدامی کشور در حال ایجاد چنین سامانه‌ای است، در حالی که ما کاملاً با این موضوع مخالفیم. سازمان نقشی در ایجاد هیچ سامانه‌ای ندارد.

رفیع‌زاده ادامه داد: ما در سند نقشه راه دولت هوشمند یک کارگروه ایجاد کرده‌ایم که یکی از وظایف آن این است که هیچ سامانه‌ای بدون تأیید این کارگروه شروع به کار نکند. چطور ممکن است وقتی سه تا چهار سامانه در این حوزه فعال هستند، باز هم سامانه جدیدی ایجاد شود؟ بنابراین چنین چیزی صحت ندارد.

وی افزود: در آدرس URL ثبت‌احوال که با نشانی NCR در اخبار هم پخش شده بود، همان سامانه‌ای است که قبلاً ثبت‌احوال داشته و فقط یک روکش جدید برای آن طراحی شده و همان سامانه قبلی در حال اجرا و ارائه خدمات است؛ بنابراین ما کاملاً مخالف ایجاد هرگونه سامانه جدید هستیم.