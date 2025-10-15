به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، اثری سورئال و متفاوت که مخاطب را به سفری درون‌گرایانه میان توهم، اندوه و نقد اجتماعی می‌برد.



در این نمایش، بازیگر نقش مادری را ایفا می‌کند که فرزندش را در حادثه‌ای از دست داده؛ حادثه‌ای که می‌تواند طاعون باشد یا هر فاجعه دیگری، بسته به برداشت مخاطب دارد. فضای وهم‌آلود اثر، با کمترین

دیالوگ و بیشترین تکیه بر زبان بدن، مخاطب را درگیر سکوت‌های سنگین و معنا‌دار می‌کند.



اسب‌های طاعون با نگاهی انتقادی به دوران استبداد در عصر قاجار، تلاش می‌کند بخشی از تاریخ را از زاویه‌ای تازه و هنرمندانه بازخوانی کند.



هر نقش در این نمایش، بخشی از وجود بازیگران را به چالش می‌کشد و مخاطب را با پرسش‌هایی عمیق درباره مرگ، فقدان و قدرت روبه‌رو می‌سازد.



اجرای این نمایش تا هشتم آبان ادامه دارد و علاقه‌مندان می‌توانند برای تماشای آن به تماشاخانه علامه رفیعی قزوین مراجعه کنند.