پخش زنده
امروز: -
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور از انجام هماهنگیهای لازم با استانداری تهران برای اعطا مسکن به ۱۲۵۰ نو استاد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین افشین در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به تلاشهای این معاونت در راستای افزایش حمایتهای ویژه از نخبگان، اظهار کرد: تلاش داریم حمایتهای ویژه خود از کسانی که به صورت پسا دکتری از خارج کشور به داخل ایران میآیند را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: همچنین تسهیلات خوبی برای کسانی که شرکتهای دانشی خارج از کشور دارند و به صورت خواهر خواندگی شرکت خود را داخل ایران احداث کنند نیز در نظر گرفتهایم. امیدواریم هم بتوانیم نخبگان خارج کشور را به داخل کشور جذب کنیم و هم بتوانیم فضای خوبی برای نخبگان ایجاد کنیم.
افشین با اشاره به توافق روز گذشته معاونت علمی ریاست جمهوری با استانداری تهران در راستای اعطا مسکن نخبگان به نخبگان داخل تهران، تصریح کرد: در شهرستانها فراخوان استانی ۲۵۰۰ مسکن را دادهایم و بر اساس امتیازبندی نخبگان از سال گذشته تا کنون به آنها مسکن داده شده است. برای تهران نیز ۱۲۵۰ استاد تازه استخدام داریم که در حال هماهنگی هستیم تا به آنها مسکن دهیم.