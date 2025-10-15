باغی با طعم انگور ارگانیک در دل اسفرورین
یکی از باغداران اسفرورین با بهرهگیری از روش داربستی نوین و مدیریت علمی، توانسته باغ خود را به الگویی برای کشاورزان منطقه تبدیل کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، باغ انگور ارگانیک حاج حبیب محمدی در منطقه اسفرورین استان قزوین، نمونهای موفق از تلفیق کشاورزی سنتی با روشهای نوین و پایدار است؛ جایی که طعم اصیل طبیعت با نگاهی علمی و مدرن به تولید محصول گره خورده است.
حاج حبیب محمدی، باغدار نمونه استان، با اتکا به روشهای نوین کشاورزی توانسته مصرف آب را تا ۴۵ درصد کاهش دهد.
امروز، باغ ارگانیک آقای محمدی نهتنها محل تولید انگورهای سالم و بدون مواد شیمیایی است، بلکه به مرکزی برای الگوبرداری و آموزش کشاورزان دیگر نیز تبدیل شده است.
در کنار این باغ، بیش از ۸ هزار هکتار دیگر از باغهای استان نیز با رویکرد ارگانیک و طبیعتمحور، محصولاتی سالم و بدون مواد شیمیایی تولید میکنند.