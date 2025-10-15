پخش زنده
نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: اندیشکدههای حکمرانی، حلقه اتصال میان نخبگان استانها و تصمیمگیران ملی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیت الله محمدباقر محمدی لایینی نماینده ولی فقیه در مازندران در دیدار با دبیر اندیشکدههای حکمرانی و قانون گذاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک در زمینه اغاز به کار این اندیشکده در مازندران به برخی از چالشهای استان از جمله منابع طبیعی، اب، پسماند، گازرسانی به برخی از مناطق دور دست و سهمیه بندی نفت به خانوار اشاره کرد و گفت: با نظرات دقیق و علمی به موقع و در اختیار گرفتن تصمیمگیران خبره و استفاده از ظرفیت نخبگان باید مشکلاتی که دهها سال عقب ماندهاند حل و فصل شود تا مردم از آن بهرهمند باشند.
حمزه صفر بیگی دبیر اندیشکدههای حکمرانی و قانون گذاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم بااشاره به اغاز به کاراندیشکده حکمرانی و قانون گذاری مرکز پژوهشهای مازندران افزود: اندیشکدههای حکمرانی و قانونگذاری با هدف پیوند میان نظر، عمل و استفاده نظاممند از ظرفیت نخبگان استانی برای تصمیمسازی و قانونگذاری ایجاد شدهاند و میتوانند فاصله میان میدان عمل و مراکز تصمیمگیری کشور را کاهش دهند.
وی ادامه داد: اندیشکدهها در دنیای امروز به عنوان مراکز اصلی تولید فکر عمل میکنند و نقش مهمی در تصمیمسازی و هدایت کشورها به سوی پیشرفت پایدار دارند.
صفربیگی تصریح کرد: ایده تشکیل اندیشکدههای حکمرانی و قانونگذاری از مجلس یازدهم آغاز شد تا سازوکاری فراهم شود که نخبگان و خبرگان استانی بتوانند در فرآیند تصمیمسازی کشور مشارکت واقعی داشته باشند و دیدگاههای خود را برای تدوین قوانین، نظارت و سیاستگذاری به سطوح ملی منتقل کنند.
وی تاکید کرد: اندیشکدهها حلقه میانی میان حوزه نظر و عمل، زمینه گفتوگوی مستقیم میان نخبگان و مدیران اجرایی را فراهم آورند تا راهکارهای عملیاتی و پژوهشی در کنار برنامههای اجرایی قرار گیرد و توسعه پایدار هر استان زمانی تحقق مییابد که تصمیمها از بطن استانها و از دل جامعه نخبگانی آن بیرون بیاید.
در پایان این مراسم، دکتر مرتضی علویان به عنوان دبیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان مازندران معرفی شد.