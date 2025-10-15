پخش زنده
کانالهای منتهی به تالاب بین المللی کانیبرازان شهرستان مهاباد لایروبی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد گفت: به منظور آبرسانی به تالاب بینالمللی کانیبرازان این شهرستان یک کیلومتر کانال و زهکشیهای منتهی به این سایت لایروبی شد.
فاروق سلیمانی افزود: با توجه به خشک بودن کانالها و زهکشها در این فصل لایروبی و پاکسازی آنها برای تسهیل در انتقال آب رودخانه و حاصل از آب باران انجام شد.
سلیمانی اظهارکرد: این عملیات لایروبی در دو مسیر به طول ۸۵۰ متر و ۱۵۰ متر با استفاده از بیل مکانکی انجام شده و خاک برداشت شده هم در حاشیه انهار قرار گرفته است.
وی گفت: هم اکنون تنها در بخشهای نیزاری تالاب کانیبرازان رطوبت نسبی وجود دارد و پرندگان کنارآبزی در آن محدودهها زیست میکنند و مابقی قسمتهای این تالاب به دلیل کاهش شدید بارندگیها خشک شده است.
سلیمانی تصریح کرد: در سایر کانالهای منتهی به تالاب کانی برازان هم در قسمتهای شمالی و هم در قسمتهای جنوبی تالاب هیچ آبی برای استفاده پرندگان و سایر وحوش یافت نمیشود.
وی اضافه کرد: تداوم این شرایط میتواند باعث کوچ بیشتر پرندگان از این منطقه به عرضهای شمالی از جمله تالابهای حسنلو و سولدز در شهرستان نقده شود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد، از اهالی روستاهای اطراف این تالاب خواست در این فصل که پرندگان و سایر حیوانات با مشکل آب مواجه هستند، از ایجاد مزاحمت و زندگیری آنها خودداری کنند.
پناهگاه حیات وحش و تالاب بینالمللی کانیبرازان مهاباد با وسعتی افزون بر ۹۰۰ هکتار یکی از مهمترین تالابهای اقماری جنوب دریاچه ارومیه و با ارزشترین زیستگاه انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر و بومی در شمالغرب کشور به شمار میرود.