گرامیداشت هفته ملی شیراز در برنامه «طهرانشاط»، فصل دوم برنامه «تهران، ایران، جهان» و بررسی چالش‌ها و دغدغه‌های نابینایان و معلولان در «تهران ۲۰» از شبکه تهران روانه پخش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه زنده و شاد «طهرانشاط» این هفته به گرامیداشت هفته شیراز و موضوع شعر و شاعری می‌پردازد.

برنامه «طهرانشاط» روز جمعه، ۲۵ مهرماه ، با موضوع «شعر و شاعری» و مرور خاطرات برنامه‌های گروه معارف شبکه تهران در سه دهه فعالیت، روی آنتن خواهد رفت.

در این برنامه، چهره‌های شناخته‌شده‌ای همچون «محبوبه عزیزی» و «علی ترابی» (مجریان برنامه‌های معارفی) و «رضا محمدنیا» (تهیه‌کننده) حضور خواهند داشت.

این برنامه به تهیه‌کنندگی «میلاد حق‌پرست» و اجرای «سید مرتضی حسینی» و «حمید ترابیان»، علاوه بر گفت‌وگوی صمیمی با مهمانان، شامل بخش‌های نمایشی با حضور «خشایار راد» و «مرضیه صدرایی» و آیتم‌های متنوع دیگر است.

برنامه «طهرانشاط» تولید گروه خانواده و کودک شبکه تهران است که هر هفته جمعه‌ها، ساعت ۱۰ به مدت ۹۰ دقیقه از این شبکه پخش می‌شود.

فصل دوم برنامه «تهران، ایران، جهان»

فصل دوم برنامه گفتگو محور و تحلیلی «تهران، ایران، جهان» با هدف واکاوی عمیق‌ترین تحولات سیاسی ایران و جهان از شبکه تهران پخش می‌شود.

فصل جدید برنامه «تهران، ایران، جهان» با اجرای «بهروز تشکر» و سردبیری «علی نادری»، از شبکه تهران پخش خواهد شد.

این برنامه سیاسی _تحلیلی که به تهیه‌کنندگی «محمدعلی بازی» تولید شده است، به بررسی جامع تحولات ایران و جهان ، تحلیل رخداد‌های سیاسی روز و واکاوی دقیق فضای مجازی و شبکه‌های خارجی می‌پردازد.

برنامه «تهران، ایران، جهان» با اتخاذ رویکردی گفتگومحور و بهره‌گیری از آیتم‌های تصویری متنوع و مرتبط، می‌کوشد مهم‌ترین موضوعات روز را با نگاهی کارشناسانه و دقیق برای مخاطبان تشریح نماید.

این برنامه، روز‌های دوشنبه و چهارشنبه هر هفته، ساعت ۲۲ از شبکه تهران پخش خواهد شد.

برنامه «تهران ۲۰»

بررسی دغدغه‌ها و مطالبات معلولین و نابینایان از دولت به مناسبت روز جهانی عصای سفید و نابینایان، از قاب شبکه تهران تقدیم مخاطبان می‌شود.

«منور شادکام»، قائم مقام انجمن نابینایان ایران و «افروز صفاری راد»، مدیرکل دفتر پیشگیری و تلفیق سازمان بهزیستی کشور، به مناسبت روز جهانی نابینایان در خصوص دغدغه‌ها و چالش‌های معلولان در برنامه امشب گفت‌و‌گو خواهند کرد.