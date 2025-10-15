پخش زنده
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر ورود ۳.۵ میلیون گردشگر به کشور در نیمه نخست سال جاری، از رشد قابلتوجه سفرهای ورودی در ماههای ابتدایی سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوشبختانه آمار ما در ۶ماهه نخست سال جاری، ۳.۵ میلیون گردشگر را نشان میدهد؛ در فروردین و اردیبهشت بهصورت میانگین رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل را تجربه کردیم، اما در خرداد، تیر و مردادماه شاهد کاهش بودیم.
وی افزود: در شهریور و مهرماه نیز این روند مثبت و بازگشت به شرایط عادی است؛ در حال حاضر براساس گزارش رسمی که از فراجا داریم، در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۳.۵ میلیون نفر بهعنوان گردشگر وارد کشور شدند که مقصد اول مشهد مقدس بود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ادامه، نظام هیأت امنایی را تنها راهحل مسئله مرمت در کشور عنوان کرد.
صالحیامیری با اشاره به درگیر کردن جمعیتهای محلی برای مرمت گفت: ما در هیأت امنایی سه ترکیب را تعریف کردیم؛ حاکمیتی که شامل استانداری و مقامات استان هستند، نخبگان، باستانشناسان و مرمتکاران در ترکیب دوم قرار دارند. همچنین بازاریان و صاحبان کارخانه که خوشنام هستند و در شهر و استان خود انگیزه همکاری برای مرمت دارند.
وی ادامه داد: با این سه ترکیب قصد داریم هیأت امنایی را شکل دهیم که از منابع محلی و مسؤلیت اجتماعی بنگاهها برای کمک به منابع دولت استفاده کنیم.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین اظهار کرد: در حال حاضر گروههای مرمتی ما به صورت دائمی در کشور مستقر هستند.
صالحیامیری در ادامه گفت: ما در ساختار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اداره ساختار هوش مصنوعی را ایجاد کردیم و در حال مطالعه هستیم که چگونه میتوانیم در سطح مأموریتهای وزارتخانه این ظرفیت را عملیاتی کنیم. ما باید از جنس تبلیغات خارج شویم و به حوزه واقعنگری برسیم، یعنی ایجاد ظرفیتهای لازم در ساختار برای بهکارگیری تکنیک و تکنولوژی هوش مصنوعی.