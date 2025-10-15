به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛رئیس انجمن خوشنویسان شاهین شهر و میمه گفت: این نمایشگاه به مناسبت هفته خوشنویسی به همت انجمن خوشنویسان شاهین شهر برپا شده و ۴۲ هنرمند خوشنویس از شاهین شهر و اصفهان، ۷۲ اثر نفیس را به نمایش گذاشته‌اند.

غفار اسکندری افزود: ازجمله سبک‌های مشاهده شده در این نمایشگاه نستعلیق، شکسته، ثلث، نسخ، معلی، تعلیق و گرایش هاین نوین است.

این نمایشگاه تا ۲۷ مهرماه میزبان علاقه‌مندان در نگارستان شهرداری شاهین شهر است.