پخش زنده
امروز: -
نمایشگاهی با درخشش ۴۲ خوشنویس در نگارستان شهرداری شاهین شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛رئیس انجمن خوشنویسان شاهین شهر و میمه گفت: این نمایشگاه به مناسبت هفته خوشنویسی به همت انجمن خوشنویسان شاهین شهر برپا شده و ۴۲ هنرمند خوشنویس از شاهین شهر و اصفهان، ۷۲ اثر نفیس را به نمایش گذاشتهاند.
غفار اسکندری افزود: ازجمله سبکهای مشاهده شده در این نمایشگاه نستعلیق، شکسته، ثلث، نسخ، معلی، تعلیق و گرایش هاین نوین است.
این نمایشگاه تا ۲۷ مهرماه میزبان علاقهمندان در نگارستان شهرداری شاهین شهر است.