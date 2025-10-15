به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی،رئیس مجمع خیران کشور امروز چهارشنبه در هفدهمین نشست مجمع خیرین کشور در مشهد گفت: بانک زمان راهی برای احیای مشارکت اجتماعی است و مجمع خیران کشور با هدف ارائه خدمات رایگان به سالمندان با استفاده از ظرفیت افراد متخصص جوان تاسیس این بانک را کلید زده است واین افراد متخصص در سنین سالمندی از خدمات آن بهره‌مند خواهند شد.

حبیب الله بوربور افزود: بانک زمان در حقیقت سازوکار تهاتر خدمت بدون دخالت پول است، در این رویکرد افراد در قبال خدمتی که در حوزه های مختلف ارائه می‌دهند در آینده خدمتی دیگر دریافت می کنند.

وی اظهار کرد: این مجمع همچنین به‌دنبال پویشی است با غربالگردی افراد در سنین کودکی بیماری احتمالی آنان را شناسایی کند تا نسبت به درمان اقدام کنند.

به گفته بوربور هم اکنون ظرفیت غربالگری ۲۶۰ هزار نفر در این طرح وجود دارد.

بانک زمان ایده‌ای کارآمد برای جامعه سالمند به منظور رفع نیازهای عاطفی آن و مقابله با انزوای دوران پیری بود که پس از جنگ جهانی دوم از ژٰاپن شکل گرفت و به کاهش خانه‌های سالمندان کمک کرد و اندک‌اندک به دلیل کمک به دولت‌ها در ارائه خدمات اجتماعی در بسیاری از کشورهای جهان مورد استقبال قرار گرفت.

هفدهمین نشست مجمع خیران کشور تا فردا در مشهد ادامه دارد.