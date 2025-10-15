به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کویت از سری رقابت‌های مرحله انتخابی جام ملت‌های فوتبال زیر ۱۷ سال دختران در شهر دمام عربستان از ساعت ۱۶:۴۵ به وقت تهران امروز در حالی برگزار می‌شود که شادی مهینی ترکیب ۱۱ نفره ایران برابر کویت را به شرح زیر اعلام کرد:

یکتا نهنگ، یسنی جعفرنیا (کاپیتان)، ویان کمانگر، فاطمه ممشلی، فاطمه لطف زاده، تانیا قربانی، سارا رهنما، باران حسینی، ترنم انصاری، عسل دهقانی نیا و دینا قربانی