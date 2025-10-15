اعلام ترکیب دختران ایران برابر کویت
ترکیب تیم کشورمان برای دیدار امروز چهارشنبه برابر کویت در چارچوب رقابتهای فوتبال انتخابی جام ملتهای دختران زیر ۱۷ سال اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و کویت از سری رقابتهای مرحله انتخابی جام ملتهای فوتبال زیر ۱۷ سال دختران در شهر دمام عربستان از ساعت ۱۶:۴۵ به وقت تهران امروز در حالی برگزار میشود که شادی مهینی ترکیب ۱۱ نفره ایران برابر کویت را به شرح زیر اعلام کرد:
یکتا نهنگ، یسنی جعفرنیا (کاپیتان)، ویان کمانگر، فاطمه ممشلی، فاطمه لطف زاده، تانیا قربانی، سارا رهنما، باران حسینی، ترنم انصاری، عسل دهقانی نیا و دینا قربانی