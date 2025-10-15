رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی گفت: مشکلات مربوط به تامین ارز برای واحد‌های صنعتی و تولیدی با تکمیل زنجیره ارزش قابل حل است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رضا انصاری امروز بازدید از شهرک صنعتی شهرستان بناب تامین ارز مورد نیاز واحدی تولیدی و صنعتی را یکی از چالش‌های مهم در عرصه اقتصادی کشور دانست و افزود: با توجه به شرایط موجود و تحریم‌های عدیده اقتصادی و بانکی علیه کشور، برای غلبه بر این مشکل چاره‌ای جز حرکت در مسیر تکمیل زنجیره ارزش در تولید نداریم.

وی خاطرنشان کرد: در صورت بی توجهی به زنجیره ارزش در حوزه‌های مختلف تولید، مشکلات عدیده بر اقتصاد کشور تحمیل شده و جبران عقب ماندگی شاید زمان بر و به احتمال فراوان غیرممکن باشد.

انصاری تصویب سند توسعه صنعتی کشور در هیئت دولت را یکی از مهمترین اقدامات دولت چهاردهم در عملیاتی سازی زنجیره ارزش عنوان و اظهار کرد: این سند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه دولت مصوب شد و به زودی مفاد آن ابلاغ می‌شود.

به گفته وی این سند یکی از بهترین و کامل‌ترین قوانین برای رشد و بالندگی تولید و صنعت در خود دارد که عمل به آن می‌تواند در زمان کوتاه تری تکمیل زنجیره ارزش در حوزه‌های مختلف تولیدی را محقق کند.

معاون وزیر صمت تامین مالی را از دیگر مشکلات موجود واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور و آذربایجان شرقی عنوان کرد و ادامه داد: در این خصوص نارسایی و کمبود‌هایی وجود دارد که با کمک مجلس شورای اسلامی و به خصوص همفکری با کمیسیون صنایع و معادن می‌توان به سمت ارایه راهکار‌هایی برای حل و فصل مساله پیش رفت.

انصاری از مکاتبه و نشست‌های تخصصی با مدیران بانکی کشور به منظور رفع مشکلات مالی واحد‌های صنعتی خبر داد و گفت: باید نظام بانکی کشور نیز برای رفع چالش‌های مالی واحد‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی بیش از پیش وارد عرصه شود.

وی با اشاره به اینکه اکنون ناترازی انرژی مهمترین مشکل در شهرک‌های صنعتی کشور است، حرکت به سمت بهره مندی از انرژی‌های جدید و خورشیدی را جزو رویکرد‌های محوری این مجموعه‌ها در سالجاری اعلام کرد.

انصاری ناترازی انرژی را تجربه‌ای مفید برای حوزه‌های مختلف اقتصادی به خصوص بخش صنعت و تولید عنوان و اظهار کرد: در این زمینه اقدامات بسیار خوبی در شهرک‌های صنعتی کشور و به خصوص آذربایجان شرقی در حال انجام است که ضمن تامین برق مورد نیاز واحد‌های مستقر، می‌توان از بابت فروش انرژی مازاد درآمد‌هایی نیز کسب کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: با برنامه ریزی‌های انجام شده قرار است ۶۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی را شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی در ۲ سال آینده عملیاتی شود که این رقم قابل توجه بوده و فراتر از نیاز صنایع استان است.

معاون وزیر صمت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی همراه با تعدادی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی امروز برای بازدید و بررسی مسائل و مشکلات واحد‌های صنعتی شهرستان‌های جنوب آذربایجان شرقی به عجب شیر، بناب و مراغه سفر کرده است.