سه‌هزار و دویست و پنجاه و ششمین محفل انس با قرآن حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، فردا پنجشنبه ۲۴ مهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شبستان امام خمینی (ره) حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) طبق معمول هر هفته، فردا پنجشنبه ۲۴ مهر، میزبان برگزاری محفل انس با قرآن خواهد بود.

مجتبی پرویزی و علیرضا مهدی‌زاده؛ قاریان این محفل قرآنی هستند که اجرای آن را محمد عبادی به عهده دارد.

آرزو اسلامی؛ حافظ روشندل قرآن کریم نیز در بخش دیگری از این محفل، محفوظات خود را ارائه خواهد داد.

در پایان این محفل انس، که ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه خاتمه می‌یابد، به قید قرعه به تعدادی از حضار، جوایزی نیز اهدا خواهد شد.