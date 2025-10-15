با انجام عملیات نورپردازی تونلها
تسریع ساخت و آمادهسازی محور جدید سرخس- مشهد
با نورپردازی تونلهای محور جدید سرخس- مشهد، ساخت و آمادهسازی این جاده تسریع یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
فرماندار سرخس در بازدید از محور جدید مشهد-سرخس (حدفاصل قطعه ۴ الف و ب، بعد از مرزداران)، با اعلام این خبر افزود: این بازدید، به منظور بررسی میدانی روند پیشرفت طرح، انجام و دستورات لازم برای تسریع در اجرای آن صادر شد.
مجید بیکی افزود: از آنجا که این محور به عنوان یکی از اصلیترین جادههای ترانزیتی شمال شرق کشور، از اهمیت خاصی برخودار است و از مطالبات جدی مردم، بعد از سالها انتظار، به شمار میرود، تاکید شد فراتر از جدول پیش بینی آماده سازی شود.
فرماندار سرخس در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه این طرح در توسعه زیرساختهای شهرستان، یادآور شد: روند پیگیری این طرح به صورت ماهیانه و در صورت نیاز به شکل هفتگی انجام خواهد شد تا شاهد پیشرفت مستمر و مؤثر آن باشیم.
وی همچنین با تأکید بر لزوم آمادگی اداره راهداری شهرستان افزود: با بهرهبرداری از این مسیر، حجم فعالیتهای حوزه راهداری چند برابر خواهد شد و لازم است این اداره از هماکنون به فکر تأمین تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز باشد.
بیکی در ادامه با اشاره به جزئیات فنی طرح اظهار داشت: در محدوده شرکت دی، عملیات خاکبرداری در حال انجام است و پیشبینی میشود این مرحله طی دو ماه آینده به پایان برسد و با گرم شدن هوا، عملیات آسفالتریزی نهایی شود.
او اضافه کرد: در محدوده فعالیت شرکت توس عامر هم، با انجام سه انفجار دیگر به نقطه مطلوب خواهیم رسید و عملیات خاکبرداری تکمیل خواهد شد و در بخش تونلها نیز اقدامات مربوط به نورپردازی و آمادهسازی، در حال انجام است.