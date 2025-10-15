سرمربی تیم زیر ۱۸ سال پسر ایران، گفت: در ورزش نباید قول کسب مدال داد، اما این تیم باید نتیجه خوب بگیرد تا حقانیت خود را ثابت کند و نشان دهد تیم بسیار خوبی است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، عادل غلامی در مورد شرایط تیم ملی پیش از اعزام به بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، اظهار داشت: این تیم از دو سال قبل تشکیل شده و ممتد در اردو و مسابقات بوده است. در سال جدید هم از فروردین در اردوی مسابقات جهانی بودیم و سپس بازیکنان مدتی در اختیار باشگاه بودند. در ادامه از ابتدای مهر به اردوی تیم ملی برگشتند و اردوی خوب و منظمی داشتیم. ابتدا کار سخت بود، اما به تدریج تیم شرایط بهتری گرفت.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا قول قهرمانی در بازی‌های آسیایی جوانان می‌دهید، گفت: در ورزش نباید قول کسب مدال داد، اما این تیم باید نتیجه خوب بگیرد تا حقانیت خود را ثابت کند و نشان دهد تیم بسیار خوبی است.

سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان پسر در مورد دعوت نیما باطنی به اردوی تیم ملی بزرگسالان و کار با پیاتزا، تصریح کرد: هر بازیکنی با کسی مثل پیاتزا کار کند حتما تغییراتی پیدا می‌کند، اما نیما در دو سالی که با ما کار کرد تمام چیز‌های خوبی که در پست مدافع میانی باید یاد می‌گرفت، یاد گرفت و فکر می‌کنم پیاتزا خیلی کار سختی برای تغییر نیما نداشت، اما مطمئنا من الان تغییرات نیما را می‌بینم، حتی از ابتدا در اعتماد به نفس ضعیف بود، رفته رفته بهتر شد و الان بسیار خوب است.

غلامی ادامه داد: خواهش می‌کنم اجازه دهید بچه‌های نوجوان پله به پله بالا بروند. ما بچه‌های نوجوان بسیار خوبی داریم که اگر خوب کار و تمرین کنند می‌توانند در آینده به تیم بزرگسالان کمک کنند. در گذشته هم بازیکنان خیلی خوبی داشتیم، اما به واسطه غروری زیادی که به آنها داده شد، پیشرفت نکردند.

وی در مورد اینکه باشگاه عرشیا سعادت اجازه حضور این بازیکن در تیم ملی زیر ۱۸ سال را نداده است، گفت: شنتیا به‌نژاد و عرشیا سعادت هر دو پاسور‌های بسیار آینده‌داری هستند که در کنارشان رمضانی هم بسیار آینده دار است. این شانس را برای شنتیا قائل شدیم که در آینده بتواند به والیبال ایران کمک کند. ویترین افتخار یک بازیکن کار کردن در تیم ملی است. عرشیا هم خیلی به ما کمک کرد.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان از ۳۰ مهر تا نهم آبان سال جاری به میزبانی کشور بحرین برگزار می‌شود. تیم‌های ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختر، پسر و ساحلی ایران فردا (پنج‌شنبه ۲۴ مهر) راهی بحرین می‌شوند.