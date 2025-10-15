در سه سال ونیم گذشته خیران گلپایگانی بیش از ۲۹۰ میلیارد ریال به آموزش و پرورش این شهرستان کمک کردند.

کمک بیش از ۲۹۰ میلیارد ریالی خیران گلپایگانی به آموزش و پرورش

کمک بیش از ۲۹۰ میلیارد ریالی خیران گلپایگانی به آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛درمراسمی با حضور مسئولان و فرهنگیان شهرستان گلپایگان رئیس جدید اداره آموزش و پرورش گلپایگان معرفی شد.

رئیس سابق آموزش و پرورش گلپایگان با اشاره به عملکرد دوران مدیریت خود در آموزش و پرورش گلپایگان گفت: در سه سال ونیم گذشته خیران گلپایگانی بیش از ۲۹۰ میلیارد ریال به آموزش و پرورش گلپایگان کمک کردند.

محمدباقر عبیری افزود: در این مدت یک واحد آپارتمان ۳ طبقه در شهر گوگد و یک دستگاه منزل ویلایی هم در شهر گلپایگان به آموزش و پرورش گلپایگان اهدا شد.

علی اکبر رضایی، فرماندار گلپایگان هم براهمیت نقش آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده ساز تأکید کرد و گفت: پیشرفت و توسعه پایدار جامعه در گرو ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و حمایت همه‌جانبه از فرهنگیان است.

محسن شاهپری به عنوان رئیس جدید اداره آموزش و پرورش گلپایگان معرفی و از خدمات محمدباقر عبیری رئیس سابق این اداره تقدیر شد.