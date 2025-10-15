به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: شهر بجنورد را با محوریت معرفی سفره کردی که به ثبت ملی رسیده و مهر اصالت یونسکو را دریافت کرده است، به صورت جهانی معرفی خواهیم کرد.

احمد دیناری با اشاره به ارتقای حوزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی به سراسر کشور گفت: تاسیس انجمن حرفه ای در حوزه گردشگری، برگزاری جشنواره بوم گردی کشور در استان و ایجاد بازارچه های دائمی صنایع دستی و هنرهای سنتی در کنار آینه خانه مفخم، از برنامه های این اداره کل در سال جاری است.

وی همچنین از داوری مهر اصالت در حوزه صنایع دستی ۲۵ آبان خبر داد و گفت: روستای دویدخ، به سبب قالی ابریشم دو رو و یکه صعود در حوزه ابریشم بافی به عنوان روستای ملی معرفی خواهد شد.

دیناری گفت: امسال ۱۹نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی در تهران برپا می شود و خراسان شمالی با محوریت معرفی یکی از بناهای گردشگری دارای غرفه ای در نمایشگاه حضور خواهد داشت.

دیناری گفت: برگزاری همایش منطقه ای سرمایه گذاری در حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و صنایع دستی در شمال شرق کشور، برگزاری تورهای آشناسازی بلاگرها بصورت استانی، منطقه ای و ملی و استفاده از ظرفیت شهرداری ها و دهیاری ها از دیگر برنامه های این اداره کل است.