به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد همزمان با گذشت چند روز از آغاز اجرای توافق آتش‌بس، پیکر‌های ۱۶ شهید از زیر آوار خارج شده‌اند.

طبق گزارش این وزارتخانه، همچنین در ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۹ شهید جدید و ۳۵ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند.

طبق این گزارش، پیش‌تر ۴۵ پیکر خارج شده از زیر آوار نیز به بیمارستان منتقل شده‌اند که هویت آنها مشخص نشده است.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز اعلام کرد که مجموع شمار شهدا از آغاز حملات رژیم صهیونیستی به ۶۷ هزار و ۹۳۸ نفر رسیده و ۱۷۰ هزار و ۱۶۹ نفر نیز مجروح شده‌اند.

رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی آورد.

در طول جنگ تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، این رژیم انواع جنایت و نسل کشی را مرتکب شد و یکی از وجوه بارز این جنایت‌ها، حملات عمدی به مراکز مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها، اردوگاه‌های آوارگان و مردم گرسنه در نزدیک مراکز توزیع کمک‌ها است.

جنبش حماس روز پنج‌شنبه با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

ارتش رژیم اسرائیل نیز ظهر جمعه به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد: براساس توافق، نیرو‌های اسرائیل در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود.

همزمان با آن، خبرنگار الجزیره از گشوده شدن خیابان «الرشید» و آغاز بازگشت آوارگان فلسطینی از مرکز و جنوب نوار غزه به شهر غزه خبر داد.

«استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه هم عصر جمعه گفت که ارتش رژیم اسرائیل مرحله اول عقب‌نشینی از نوار غزه را تکمیل کرد و مهلت ۷۲ ساعته برای آزادی اسیران صهیونیست آغاز شده است.