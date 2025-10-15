به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: ماموران انتظامی ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی با همکاری ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان شهرضا هنگام بررسی خودرو‌های عبوری به ۲ دستگاه خودروی سواری مشکوک و برای بررسی بیشتر آنها را به پارکینگ ایستگاه منتقل کردند.

در بازرسی مأموران انتظامی از ۲ دستگاه خودرو سواری خبرداد.

شکرالله پورخاقان افزود: مأموران در بازرسی صورت گرفته از این خودرو‌ها ۴۰۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق را کشف کردند.

وی ارزش سیگار‌های کشف شده را ۷ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این خصوص ۲ متهم شناسایی شد و پس از تشکیل پرونده برای اجرای مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی استان معرفی شدند.