در راستای رسالت اجتماعی و اقدامات محرومیت‌زدایی، بنیاد علوی با برپایی پویش طرح سلامت شهید رئیسی، اردوی پزشکی خود را در شهرستان بهار مستقر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نماینده بنیاد علوی در استان همدان گفت: این اردوی پزشکی که از تاریخ ۲۳ مهر آغاز شده و تاکنون به بیش از ۱۷۰۰ نفر از شهروندان، خدمات سلامت ارائه داده است.

فاطمه حسن کاویار افزود: در این پویش تخصص‌های چشم‌پزشکی، دندان‌پزشکی، بیماری‌های داخلی، پزشکی عمومی، طب سنتی و حجامت به مردم ارائه خدمت دارند.

او تأکید کرد: همچنین در این اقدام ۳۰۰ قلم داروی رایگان میان بیماران توزیع و ارزش خدمات ارائه‌شده در این اردوی سه‌روزه، افزون بر سه میلیارد تومان است.