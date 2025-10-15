پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زهرا بهروزآذر در حاشیه اجلاس بینالمللی «رهبران جهان برای آینده زنان» در پکن، با زلیخا مخکاموا، معاون نخست وزیر و رئیس کمیته دولتی خانواده و بانوان جمهوری ازبکستان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار دو طرف بر گسترش همکاریهای دوجانبه در زمینههای آموزش مهارت، اشتغال زنان، کارآفرینی، صنایعدستی زنان میان ایران و ازبکستان تأکید کردند.
بهروزآذر در این دیدار، با ارائه گزارشی از دستاوردها و اقدامات ایران در حوزه زنان، بر تبادل تجارب میان دو کشور به ویژه در زمینههای آموزش مهارت، اشتغال زنان، کارآفرینی، صنایعدستی تاکید کرد.
وی ادامه داد: توسعه صادرات صنایع دستی زنان ایرانی و گسترش بازارهای بینالمللی برای محصولات فرهنگی از برنامههای مهم ایران در حوزه توانمندسازی اقتصادی زنان است.
در ادامه این دیدار، زلیخا مخکاموا، معاون نخست وزیر و رئیس کمیته دولتی خانواده و بانوان جمهوری ازبکستان نیز با استقبال از پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط دوجانبه، بر گسترش روابط دو کشور در حوزه زنان تاکید کرد.
وی با دعوت از معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده برای سفر به ازبکستان، از آمادگی این کشور برای امضای تفاهمنامه همکاری میان تهران و تاشکند خبر داد.