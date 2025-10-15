اقدام فرهنگی معاون سرکنسول پاکستان
اهدای ۳۰ جلد کتاب به کتابخانه موزه بزرگ خراسان
معاون سرکنسول پاکستان ۳۰ جلد کتاب به کتابخانه تخصصی موزه بزرگ خراسان در مشهد اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
مدیر موزه بزرگ خراسان گفت: این کتابها با موضوع شخصیت و آثار علامه اقبال لاهوری، توسط «محمد سعید» معاون سرکنسول جمهوری اسلامی پاکستان به کتابخانه تخصصی موزه بزرگ خراسان اهدا شد.
علی صفرنژاد ادامه داد: در سالهای گذشته نیز دهها جلد کتاب توسط سرکنسولگری کشور پاکستان به این موزه اهدا شده است.
او تصریح کرد: کتابخانه تخصصی موزه بزرگ خراسان دارای بیش از شش هزار جلد کتاب و صدها نسخه نشریه و مجلات مرتبط با میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است و علاقمندان میتوانند در ساعت اداری برای مطالعه و استفاده از این منابع علمی مراجعه کنند.
موزه بزرگ خراسان در بوستان کوهسنگی مشهد قرار دارد.