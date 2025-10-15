به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر موزه بزرگ خراسان گفت: این کتاب‌ها با موضوع شخصیت و آثار علامه اقبال لاهوری، توسط «محمد سعید» معاون سرکنسول جمهوری اسلامی پاکستان به کتابخانه تخصصی موزه بزرگ خراسان اهدا شد.

علی صفرنژاد ادامه داد: در سال‌های گذشته نیز ده‌ها جلد کتاب توسط سرکنسولگری کشور پاکستان به این موزه اهدا شده است.

او تصریح کرد: کتابخانه تخصصی موزه بزرگ خراسان دارای بیش از شش هزار جلد کتاب و صد‌ها نسخه نشریه و مجلات مرتبط با میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است و علاقمندان می‌توانند در ساعت اداری برای مطالعه و استفاده از این منابع علمی مراجعه کنند.

موزه بزرگ خراسان در بوستان کوهسنگی مشهد قرار دارد.