به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه در این نشست با اشاره به اینکه در بیش از ۱۰ هزار مسجد سراسرکشور با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) مراکز نیکوکاری ایجاد می‌شود، گفت: اجرای این طرح موجب محور قرار گرفتن مساجد در محله‌های مختلف می‌شود که بسیار مهم است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی، همچنین در اجرای این طرح بر ارتباط بیش از پیش ائمه‌جمعه استان با کمیته امداد امام خمینی (ره) تأکید کرد.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی کشور هم در این نشست، مردمی سازی احسان در جامعه را با محوریت مسجد، سیاست اصلی کمیته امداد در این زمینه دانست و گفت: در برنامه هفتم توسعه کمیته امداد امام خمینی تصریح شده است که باید ۶۰ درصد مراکز نیکوکاری با محوریت مساجد محله‌ها با نظارت امام جماعت مسجد ایجاد شود.

حبیب ا... آسوده، با بیان اینکه تا به حال ۱۱ هزار و ۳۰۰ مجوز مرکز نیکوکاری در سطح کشور صادره شده که ۵۰ درصد از این تعداد در مساجد مستقر هستند، افزود: هم اکنون بیش از هفت هزار و ۵۰۰ مرکز نیکوکاری فعال در کشور وجود دارد و دو هزار مرکز هم در مساجد فعالیت می‌کنند.

آسوده، از راه اندازی سامانه راه نیکان برای ثبت و ایجاد مراکز نیکوکاری خبر داد و گفت: مقرر شده ۱۰ درصد از مبلغ کل جمع آوری شده توسط مراکز نیکوکاری را کمیته امداد به آن مرکز برای کمک به مستمندان واریز کند.

حجت‌الاسلام حسن اسماعیلی، مدیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان هم در این جلسه گفت: سهم آذربایجان‌غربی در اجرای طرح ایجاد مراکز نیکوکاری در مساجد، ۲۸۷ مسجد است که مساجد اهل سنت نیز بعداً به این آمار اضافه خواهند شد.