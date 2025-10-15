ماموران انتظامی هرمزگان یک انبار احتکار لاستیک خودرو سنگین در راستای اجرای طرح سراسری مقابله با احتکار در استان کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: ارزش کالای کشف شده ۵۴۶ میلیارد ریال است.

سردار جاویدان افزود: طبق بررسی‌های کارشناسی اموال موجود در این انبار در سامانه جامع انبار ثبت شده، اما بیش از ۵ ماه تعیین تکلیف نشده و از انبار خارج نشده است که این وضعیت مصداق بارز تخلف احتکار کالا است.

وی گفت: پرونده متخلفان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال و برای آنان جریمه بازدارنده تعیین شد.

فرمانده انتظامی هرمزگان افزود: برای تأمین نیاز بازار و جلوگیری از نوسانات قیمت، تمام اموال موجود در انبار در بازار مصرف توزیع شد.