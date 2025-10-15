مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد: رسانه‌ها نقش کلیدی در ترویج فرهنگ خانواده و تحقق سیاست‌های جمعیتی دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فاطمه دانش یزدی در نشست مشاوران امور بانوان دستگاه‌های اجرایی یزد با بیان اینکه رسانه‌ها بازوی مؤثر فرهنگی در اصلاح نگرش‌ها و ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی هستند، گفت: رسانه می‌تواند با تولید محتوا‌های امیدآفرین و واقعی، مسیر سیاست‌های جمعیتی کشور را هموارتر کند.

وی تصریح کرد: استفاده هدفمند از ظرفیت رسانه ملی و شبکه‌های محلی، یکی از مؤثرترین ابزار‌ها برای افزایش آگاهی عمومی و تقویت روحیه ازدواج و فرزندآوری در جامعه است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد همچنین با اشاره به برنامه‌های استانی در حوزه جوانی جمعیت اظهار داشت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی، اجرای طرح‌های حمایتی و آموزشی در دستور کار قرار دارد تا در کنار سیاست‌های ملی، زمینه‌ساز پایداری خانواده و تربیت نسل توانمند آینده باشد.