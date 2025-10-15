به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از شبکه خبری «جیو تی وی»، روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرد: این عملیات در حالی انجام شد که تروریست‌ها قصد داشتند از خاک افغانستان وارد منطقه مرزی «ترخم‌زئی» شوند و اقدامات خرابکارانه انجام دهند.

منابع ارتش پاکستان افزودند: نیرو‌های امنیتی پس از دریافت اطلاعات دقیق، با واکنشی به‌موقع مسیر نفوذ آنان را مسدود کردند و درگیری شدیدی رخ داد که در آن ۳۰ عنصر مسلح کشته شدند.

به گفته منابع خبری هدف این افراد، نفوذ به خاک پاکستان و اجرای عملیات تروریستی در مناطق مرزی بود. گفته می‌شود این اقدام تلاشی ناکام برای انتقام از عملیات‌های ضدتروریستی اخیر ارتش پاکستان بوده است.

در بیانیه مذکور آمده است: درگیری‌ها در امتداد مرز‌های پاکستان و افغانستان همچنان ادامه دارد و نیرو‌های ارتش ضمن حفظ هوشیاری کامل، از ادامه عملیات تا پاکسازی کامل مناطق مرزی از عناصر فتنه‌الخوارج خبر داده‌اند.