منابع امنیتی پاکستان اعلام کردند نیروهای ارتش این کشور در عملیاتی سریع و دقیق در ناحیه مرزی با افغانستان در منطقه «مهمند» موفق شدند دستکم ۳۰ عضو گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) را از پای درآورند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از شبکه خبری «جیو تی وی»، روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرد: این عملیات در حالی انجام شد که تروریستها قصد داشتند از خاک افغانستان وارد منطقه مرزی «ترخمزئی» شوند و اقدامات خرابکارانه انجام دهند.
منابع ارتش پاکستان افزودند: نیروهای امنیتی پس از دریافت اطلاعات دقیق، با واکنشی بهموقع مسیر نفوذ آنان را مسدود کردند و درگیری شدیدی رخ داد که در آن ۳۰ عنصر مسلح کشته شدند.
به گفته منابع خبری هدف این افراد، نفوذ به خاک پاکستان و اجرای عملیات تروریستی در مناطق مرزی بود. گفته میشود این اقدام تلاشی ناکام برای انتقام از عملیاتهای ضدتروریستی اخیر ارتش پاکستان بوده است.
در بیانیه مذکور آمده است: درگیریها در امتداد مرزهای پاکستان و افغانستان همچنان ادامه دارد و نیروهای ارتش ضمن حفظ هوشیاری کامل، از ادامه عملیات تا پاکسازی کامل مناطق مرزی از عناصر فتنهالخوارج خبر دادهاند.