به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: در اجرای طرح محله محور، از دستگیری ۴ سارق با ۱۰ فقره سرقت، ۸۰ معتاد و سه خرده فروش مواد مخدر با اجرای طرح امنیت محله محور در این شهرستان خبر داد.

علی سبحانی افزود: مرحله دیگری از طرح امنیت محله محور با تلاش ماموران کلانتری ۱۳ فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر در ۴۸ ساعت به اجرا گذاشته شد.

وی ادامه داد: در این طرح ۸۰ معتاد جمع آوری و به کمپ‌های ترک اعتیاد انتقال یافته و سه نفر خرده فروش با ۱۶۰ گرم انواع مواد مخدر هم دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از دستگیری ۴ سارق که در زمینه سرقت از ساختمان‌های نیمه ساز، سرقت محتویات داخل خودرو، سرقت کابل‌های مخابراتی و سرقت مشاعات ساختمانی دست داشتند خبر داد و گفت: متهمان به ۱۰ فقره سرقت اعتراف کردند که در این خصوص پرونده تشکیل و به مرجع قضائی تحویل داده شد.