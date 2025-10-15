یادبود استاد «محمود روحانی»، فرهیخته حوزه سلامت در مشهد
یادبود استاد «محمود روحانی»، قرآن پژوه برجسته و فرهیخته حوزه سلامت در مشهد برگزار شد.
، مرکز خراسان رضوی، آیین یادبود دکتر «محمود روحانی رهبر» با حضور استادان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، رئیس و کارکنان این دانشگاه و همچنین مردم و علاقمندان به این شخصیت بزرگ علمی در بیمارستان قائم مشهد (عج) برگزار شد.
دکتر محمود روحانی، پژوهشگر و استاد برجسته و از پایهگذاران بهداشت نوین کشور که در سال ۱۳۱۵ در مشهد متولد شد، ۲۰ مهرماه دعوت حق را لبیک گفت.
وی پس از سالها خدمت، با اخذ گواهینامه بینالمللی فوقتخصص اپیدمیولوژی و آمار زیستی از دانشگاه بروکسل به مشهد بازگشت و در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تربیت نسلهای فراوانی از پزشکان پرداخت.
وی بنیانگذار بیمارستان قائم مشهد و همچنین از اعضای تدوین قانون اساسی، نماینده اول مردم خراسان و عضو هیئت رئیسه این مجلس بود.
دکتر روحانی در فاصله سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱ به عنوان وزیر بهزیستی خدمت کرد. عضو هیئت مدیره بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی و عضو هیئت امنای بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی بود.
از آثار ماندگار او، کتاب گرانسنگ «المعجم الاحصائی لألفاظ القرآن الکریم» است که حاصل ۱۲ سال تلاش و بیش از ۳۰ هزار ساعت پژوهش قرآنی است.
دکتر روحانی در طول عمر پربرکت خود، نشانهای افتخاری بسیاری از جمله «پزشک نمونه کشور»، «چهره ماندگار سلامت» و «استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی مشهد» را دریافت کرد.
رئیس جمهور در پیامی درگذشت استاد فرهیخته عرصه سلامت و قرآنپژوه برجسته کشورمان، مرحوم دکتر محمود روحانی را به جامعه علمی و فرهنگی، شاگردان و دوستداران وی تسلیت گفت.