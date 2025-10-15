پخش زنده
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان:با شروع فصل پاییز خودروها بازدید فنی شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: یکی از عواملی که کمتر مورد توجه رانندگان قرار میگیرد، نقص فنی و پنهان خودرو است که متاسفانه در بسیاری از تصادفات نقش مستقیم دارد.
علی اصغر زارع گفت: با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما لازم است رانندگان وضعیت لاستیک ها، سیستم ترمز، برف پاک کن ها، چراغ ها، بخاری و شیشه شوی خودرو را بررسی کنند. همین موارد ساده در شرایط لغزندگی معابر میتواند از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کند.
وی ادامه داد: رانندگان نباید منتظر بروز مشکل بمانند تا به تعمیرگاه مراجعه کنند.
زارع گفت: پیشگیری اساس ایمنی است. در فصل پاییز تغییر دمای هوا باعث کاهش فشار باد لاستیکها میشود و اگر کنترل نشود، احتمال لغزش و ترکیدگی لاستیک را افزایش میدهد.