به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان در مراسم امضای تفاهم‌نامه احیا و ساماندهی رودخانه‌های خرم‌آباد با اشاره به نقش شرکت آب منطقه‌ای در مدیریت منابع آب استان و اجرای پروژه‌های زیربنایی طرح احیا، بر ابعاد گسترده‌تر این تفاهم‌نامه تأکید کرد و آن را یک سند همکاری راهبردی خواند.

داریوش حسن‌نژاد گفت: رودخانه خرم‌آباد نه فقط یک شریان آبی، بلکه شاهرگ حیاتی، قلب تپنده و هویت تاریخی شهر ما است، سلامت این رودخانه، مستقیماً بر کیفیت زندگی مردم، توسعه پایدار گردشگری و حفاظت از میراث طبیعی این دره ارزشمند تأثیر می‌گذارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با تأکید بر اینکه احیای رودخانه، صرفاً به بحث‌های زیست‌محیطی محدود نمی‌شود، افزود: نیاز است رودخانه خرم‌آباد، به‌عنوان محور اصلی دره و یک جاذبه تاریخی - طبیعی منحصر‌به‌فرد، به‌سلامت کامل اکولوژیکی و ساماندهی فرهنگی و بصری برسد.