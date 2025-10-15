تالار مدالآوران پارالمپیک ایران فعال شد
به مناسبت روز ملی پارالمپیک از تالار مدالآوران پارالمپیک ایران بهعنوان نخستین تالار دیجیتال ویژه قهرمانان پارالمپیکی کشور رونمایی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تالار مدالآوران پارالمپیک با هدف ثبت و ماندگاری افتخارات ورزشی، معرفی چهرههای پرافتخار پارالمپیکی، فراهمسازی دسترسی عمومی به سوابق و افتخارات آنان و ادای احترام به قهرمانانی که نام ایران را در جهان طنینانداز کردهاند ایجاد شده است.
در این تالار، هر یک از قهرمانان مدالآور پارالمپیک ایران دارای صفحهای اختصاصی، شامل زندگینامه، جدول مدالها، گالری عکس و فیلم، و تازهترین اخبار و دستاوردها است.
در فاز نخست این طرح، اطلاعات و افتخارات ۱۸۵ مدالآور پارالمپیکی ایران در ادوار مختلف بازیهای پارالمپیک، پاراآسیایی (جوانان و بزرگسالان) و رقابتهای قهرمانی جهان بارگذاری شده و در دسترس عموم قرار دارد.
در مراحل بعدی، بیوگرافی کامل، آرشیو تصویری (عکس و فیلم) و مدال رویدادهای بینالمللی مدالآوران پارالمپیک به این مجموعه اضافه خواهد شد.
علاقه مندان میتوانند با مراجعه به وبسایت رسمی کمیته ملی پارالمپیک و انتخاب بخش «تالار مدالآوران» به صفحه اختصاصی قهرمانان پارالمپیکی کشور دسترسی پیدا کنند و اطلاعات مربوط به مدالها و افتخارات آنان را مشاهده نمایند.
رونمایی از تالار مدالآوران پارالمپیک ایران، گامی نو در مسیر مستندسازی افتخارات و پاسداشت میراث معنوی ورزش پارالمپیکی کشور است؛ افتخار جاودانه، در یک قاب دیجیتال.