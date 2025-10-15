پخش زنده
امروز: -
فرماندار تهران به همراه بشیری معاون عمرانی فرمانداری و رشیدیان بخشدار آفتاب از تصفیهخانه فاضلاب جنوب تهران بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در جریان این بازدید، عباسعلی مصرزاده مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران گزارشی از وضعیت بهرهبرداری، ظرفیت تصفیه، خطوط انتقال و پروژههای توسعهای ارائه داد و به چالشهای موجود در بخشهای اجرایی و بهرهبرداری اشاره کرد. وی همچنین بر ضرورت حمایتهای بیندستگاهی و تأمین منابع مالی برای ارتقای ظرفیت و پایداری عملکرد این تصفیهخانه تأکید نمود.
فرماندار تهران نیز در حاشیه این بازدید با قدردانی از تلاشهای مجموعه شرکت فاضلاب تهران اظهار داشت: تصفیهخانه جنوب تهران بهعنوان یکی از بزرگترین و مهمترین تأسیسات فاضلاب کشور، نقشی اساسی در حفاظت از محیط زیست و تأمین آب مورد نیاز فضای سبز پایتخت دارد. اقدامات خوبی در این تصفیهخانه صورت گرفته و این اقدامات، با توجه به جمعیت روبهافزایش شهر تهران و کمبود منابع آبی در پنجمین سال خشکسالی، بسیار حیاتی است.
وی افزود: با استفاده از منابع آب بازیافتی و بهرهگیری از آن در مصارف غیرشرب مانند صنعت، کشاورزی و آبیاری فضاهای سبز، میتوان به کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی کمک کرد و از پدیده فرونشست زمین در شهر تهران جلوگیری نمود.
فرماندار تهران تصریح کرد: تأسیسات عظیم انتقال و تصفیه فاضلاب در زیر زمین احداث شده و به همین دلیل، زحمات و تلاشهای همکاران شرکت فاضلاب تهران کمتر دیده میشود. مردم معمولاً شاهد سختی کار انتقال و تصفیه فاضلاب نیستند، در حالیکه این تلاشها نقشی حیاتی در سلامت، بهداشت عمومی و پایداری زیستمحیطی شهر تهران دارد.
فرماندار تهران در پایان این بازدید، ضمن تأکید بر اهمیت توسعه و نوسازی زیرساختهای فاضلاب در پایتخت، از تداوم همکاری دستگاههای اجرایی برای ارتقای سطح خدمات، افزایش بهرهوری و استفاده بهینه از منابع آب بازیافتی در جهت حفظ محیط زیست و پایداری شهری خبر داد.