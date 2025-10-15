به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در جریان این بازدید، عباسعلی مصرزاده مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران گزارشی از وضعیت بهره‌برداری، ظرفیت تصفیه، خطوط انتقال و پروژه‌های توسعه‌ای ارائه داد و به چالش‌های موجود در بخش‌های اجرایی و بهره‌برداری اشاره کرد. وی همچنین بر ضرورت حمایت‌های بین‌دستگاهی و تأمین منابع مالی برای ارتقای ظرفیت و پایداری عملکرد این تصفیه‌خانه تأکید نمود.

فرماندار تهران نیز در حاشیه این بازدید با قدردانی از تلاش‌های مجموعه شرکت فاضلاب تهران اظهار داشت: تصفیه‌خانه جنوب تهران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین تأسیسات فاضلاب کشور، نقشی اساسی در حفاظت از محیط زیست و تأمین آب مورد نیاز فضای سبز پایتخت دارد. اقدامات خوبی در این تصفیه‌خانه صورت گرفته و این اقدامات، با توجه به جمعیت رو‌به‌افزایش شهر تهران و کمبود منابع آبی در پنجمین سال خشکسالی، بسیار حیاتی است.

وی افزود: با استفاده از منابع آب بازیافتی و بهره‌گیری از آن در مصارف غیرشرب مانند صنعت، کشاورزی و آبیاری فضا‌های سبز، می‌توان به کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی کمک کرد و از پدیده فرونشست زمین در شهر تهران جلوگیری نمود.

فرماندار تهران تصریح کرد: تأسیسات عظیم انتقال و تصفیه فاضلاب در زیر زمین احداث شده و به همین دلیل، زحمات و تلاش‌های همکاران شرکت فاضلاب تهران کمتر دیده می‌شود. مردم معمولاً شاهد سختی کار انتقال و تصفیه فاضلاب نیستند، در حالی‌که این تلاش‌ها نقشی حیاتی در سلامت، بهداشت عمومی و پایداری زیست‌محیطی شهر تهران دارد.

فرماندار تهران در پایان این بازدید، ضمن تأکید بر اهمیت توسعه و نوسازی زیرساخت‌های فاضلاب در پایتخت، از تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای سطح خدمات، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع آب بازیافتی در جهت حفظ محیط زیست و پایداری شهری خبر داد.