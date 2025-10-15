به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیسیون جوانی جمعیت و حمایت ازخانواده مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس تبصره ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مادران شاغل می‌توانند با ۲۰ سال سابقه بازنشسته شوند. دست کم سن بازنشستگی، برای مادران دارای یک فرزند ۴۲ سال، دو فرزند ۴۱ سال و دارای سه فرزند و بیشتر ۴۰ سال است و برقراری مستمری بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه در زمان اشتغال است.

امیرحسین بانکی‌پورفرد افزود: این ماده قانونی که چالش‌هایی در فرآیند اجرا داشت، با بررسی در کمیته جمعیت کمیسیون فرهنگی مجلس شورای موانعش حل شد.

وی درادامه به پیگیری اجرای ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم اشاره کرد و گفت: طبق این ماده از قانون، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلف‌اند یک دستگاه خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم و بعد در هر نوبت ثبت‌نام برای یک مرتبه اختصاص دهد.

بانکی پور افزود: طبق آخزین آمار‌ها تاکنون ۴۷۰ هزار خودرو واگذار شده است و پیگیر واگذاری به دیگر مادران مشمول هستیم.