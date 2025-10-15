به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در راستای تحقق سیاست‌های تحولی قوه قضائیه در توسعه فرهنگ صلح و سازش و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات از طریق روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی، تعریف شده در قانون (شامل صلح یاری، داوری و میانجی گری) از آقای عبدالله فیضی شلمانی، صلح‌یار پرتلاش و متعهد شهرستان لنگرود به‌دلیل عملکرد درخشان ایشان در ایجاد صلح و سازش در یک پرونده مهم با ارزش مالی میلیاردی تقدیر شد.

در این پرونده، اختلافی پیچیده و طولانی مدت میان طرفین وجود داشت و از طریق شورای حل اختلاف شهرستان به این صلح یار توانمند، ارجاع شده بود که با تلاش مستمر و میانجی‌گری مؤثر ایشان از طریق برگزاری چندین جلسه فشرده، موضوع بدون ارجاع به دادرسی و با رضایت کامل طرفین به سازش نهایی منجر شد.

رییس دادگستری شهرستان لنگرود در این مراسم ضمن قدردانی از این اقدام ارزشمند، گفت: نقش صلح‌یاران در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و ترویج فرهنگ گفت‌و‌گو و تفاهم در جامعه بسیار حیاتی است و عملکرد موفق ایشان نشان‌دهنده تعهد، درایت و توانمندی بالای نیرو‌های مردمی در تحقق عدالت ترمیمی است.

در پایان این مراسم، با اهدای تقدیرنامه و لوح سپاس از خدمات ارزشمند این صلح یار تقدیر شد.