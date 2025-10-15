به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم فوتبال شهید قندی یزد در دومین دیدار خود در لیگ دو فوتبال کشور در ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز به مصاف رخش خودرو این شهر رفت.

نیمه اول این دیدار بدون ایجاد موقعیت خاصی به پایان رسید و دو تیم با تساوی بدون گل راهی رختکن شدند.

در دقیقه ۶۱ بود که بابک علیزاده موفق شد اولین گل این دیدار را برای میزبان وارد دروازه شهید قندی کند.

تلاش یزدی‌ها برای جبران این گل بی نتیجه بود و سرانجام این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود رخش خودرو تبریز پایان یافت.

شهید قندی در اولین دیدار این رقابت‌ها در بافق مقابل کیا تهران متوقف شده بودند.