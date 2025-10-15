به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تهدید‌های «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه مبنی بر بهای سنگین روسیه در صورت امتناع از حضور در روند صلح اوکراین، با واکنش مسکو همراه شد.

«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه امروز (چهارشنبه) در واکنش به این تهدید‌ها گفت که پاریس سعی در تحمیل خواسته‌های متولیان رژیم کی‌یف را دارد.

به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، زاخارووا طی نشست خبری، در این‌باره توضیح داد: «این تلاش دیگری است که به شیوه‌ای خام انجام می‌شود تا خواسته‌های رژیم کی‌یف و حامیان آن را به روسیه تحمیل کند».

وی در این‌باره افزود: «اظهارات ماکرون بار دیگر تایید می‌کند که فرانسه علاقه‌ای به یافتن راهکار بلندمدت برای بحران اوکراین ندارد، بلکه در مقابل قصد دارد تنش با روسیه را تشدید کند».