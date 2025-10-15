به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان، قاسمی مسئول برگزاری نمایشگاه گفت: نمایشگاه دیدار با معرفی و ارائه ۲۰۰ اثر برگزیده در حوزه طراحی، معماری و شهرسازی در حوزه هنری سوره آغاز به کار کرد.

وی افزود:این نمایشگاه با هدف به نمایش گذاشتن دستاورد‌های برجسته معماران، طراحان و شهرسازان جوان، فرصت مناسبی برای آشنایی عموم مردم با روند‌های نوین و خلاقانه در این حوزه‌ها فراهم کرده است.

وی ادامه داد:آثار ارائه شده شامل طرح‌های اجرایی، طرح‌های مفهومی، ماکت‌ها و نقشه‌های معماری است.

آنطور که قاسمی می‌گوید: این رویداد تنها نمایشگاهی از آثار هنری نیست، بلکه بستری برای گفت‌و‌گو، تبادل اندیشه و ارتقای سطح آگاهی جامعه نسبت به نقش مهم طراحی و معماری در کیفیت زندگی شهری است.

این نمایشگاه تا ۲۴مهرماه در حوزه هنری سوره واقع در خیابان آمادگاه پذیرای علاقه‌مندان است.