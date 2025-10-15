به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، صدای چیدن زرشک نوای خوش این روزهای زرشک کاران در باغ های شهرستان زیرکوه است ، آوایی که از دل بوته های زرشک بر می خیزد و نوید فصل پر بار برداشت را می دهد.



باغ‌ها جشنی به رنگ سرخ را با پیش بینی برداشت ۲۵ هزار تن زرشک مهمان خانه کشاورزان و چشمان گردشگران کرده است.



رستمی مدیر جهاد کشاورزی زیرکوه در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا وسیمای خراسان جنوبی سطح زیر کشت زرشک شهرستان زیرکوه را ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار عنوان کرد وگفت: ۹۸ درصد زرشک کشور در خراسان جنوبی است و ۲۵ درصد مربوط به شهرستان زیرکوه است.













